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На підтримку української армії та гуманітарну допомогу зібрано близько 11 млрд гривень

На підтримку української армії та гуманітарну допомогу зібрано близько 11 млрд гривень

Київ • УНН

 • 127397 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. На підтримку Збройних сил України та гуманітарну допомогу зібрано близько 11 мільярдів гривень. Про це інформує Національний банк України, пише УНН.

Деталі

Близько 10,7 млрд грн зібрано на підтримку Армії та гуманітарну допомогу. Станом на 8 березня 2022 року загалом було перераховано майже 10,6 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Зокрема понад 3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 9,7 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього понад 6 726,8 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 675 млн грн; 01.03.2022 – 168 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,9 млрд грн.

На рахунок для гуманітарних потреб було перераховано понад 129,2 млн грн в еквіваленті.

Майже 48 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить понад 129,2 млн грн.

Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України

Допомогти громадянам, які потерпають від війни: https://cutt.ly/aAxqsF5

Додамо

Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків у межах своєї юрисдикції, заборонити їм доступ до фінансових ресурсів на ринках США та ЄС, а також доручити своїм банкам розірвати кореспондентські відносини з усіма банками держави-агресора.

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