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На поддержку украинской армии и гуманитарную помощь собрано около 11 млрд гривен

На поддержку украинской армии и гуманитарную помощь собрано около 11 млрд гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. На поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарную помощь собрано около 11 миллиардов гривен. Об этом информирует Национальный банк Украины, пишет УНН.

Детали

Около 10,7 млрд грн собрано на поддержку Армии и гуманитарную помощь. По состоянию на 8 марта 2022 года в целом было перечислено почти 10,6 млрд грн в эквиваленте.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира).

В том числе более 3 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных свыше 9,7 млрд грн, в частности:

На нужды Национальной гвардии Украины - всего 950 млн грн (26.02.2022- 450 млн грн; 06.03.2022 - 500 млн грн);

На нужды Национальной полиции Украины - всего 1 650 млн грн (28.02.2022- 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн; 06.03.2022 - 800 млн грн);

На нужды Министерства обороны Украины - всего более 6 726,8 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн; 05.03.2022 - 341,2 млн грн; 07.03.2022 - 1 843 млн грн; 08.03.2022 - 597,9 млн грн);

На нужды Государственной пограничной службы - всего 420 млн грн (03.03.2022).

Пока остаток средств на спецсчете составляет почти 0,9 млрд грн.

На счет для гуманитарных нужд было перечислено более 129,2 млн грн в эквиваленте.

Почти 48 млн грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Сейчас остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет более 129,2 млн грн.

Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальный банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики Украины

Помочь гражданам, которые страдают от войны: https://cutt.ly/aAxqsF5

Добавим

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции, запретить им доступ к финансовым ресурсам на рынках США и ЕС, а также поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми банками государства-агрессора.

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