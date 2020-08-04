Из-за COVID-19 в этом году в Украине не будут переиздавать Красную книгу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98584 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104575 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130639 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109586 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129806 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101813 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102517 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104362 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Из-за COVID-19 в этом году в Украине не будут переиздавать Красную книгу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В Украине перенесли переиздание Красной и Зеленой книги Украины из-за того, что средства, направленные на соответствующую бюджетную программу, были направлены на борьбу с пандемией COVID-19 в Украине. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"В 2020 году планировалось выполнить мероприятие, направленное на научное обобщение данных, обработку оригинал-макета и издание четвертой редакции Красной книги Украины в рамках бюджетной программы "Осуществление природоохранных мероприятий, в частности по улучшению состояния окружающей среды" (КПКВК 2401270)", - говорится в ответе.

Однако изменениями в бюджет утверждено перераспределение средств госбюджета путем сокращения на 100% расходов по бюджетной программе "Осуществление природоохранных мероприятий, в частности по улучшению состояния окружающей среды" (КПКВК 2401270) - деньги направлены на борьбу с пандемией коронавируса в Украине.

"Аналогичная ситуация сложилась с подготовкой к изданию Зеленой книги Украины. По результатам выполнения в предыдущие годы научно-исследовательских работ подготовлены предложения к проекту перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения, и типичных природных растительных сообществ, которые подлежат охране и заносятся в Зеленую книгу Украины. После их обработки будут подготовлены изменения в приказ Минприроды от 16.10.2009 No 545 (зарегистрирован в Минюсте 04.11.2009 за No 1024/17040)", - добавили в министерстве.

Сообщается, что в случае возобновления финансирования соответствующей бюджетной программы в 2021 году будет запланировано переиздание Красной и Зеленой книг Украины.

Как сообщал УНН, Министерство энергетики и защиты окружающей среды (ныне Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, - ред.) планировало до конца года запретить использование животных в коммунальных цирках, издать Красную и Зеленую книги Украины и подготовить стратегию по адаптации к изменениям климата.

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