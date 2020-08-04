Из-за COVID-19 в этом году в Украине не будут переиздавать Красную книгу

"В 2020 году планировалось выполнить мероприятие, направленное на научное обобщение данных, обработку оригинал-макета и издание четвертой редакции Красной книги Украины в рамках бюджетной программы "Осуществление природоохранных мероприятий, в частности по улучшению состояния окружающей среды" (КПКВК 2401270)", - говорится в ответе.



Однако изменениями в бюджет утверждено перераспределение средств госбюджета путем сокращения на 100% расходов по бюджетной программе "Осуществление природоохранных мероприятий, в частности по улучшению состояния окружающей среды" (КПКВК 2401270) - деньги направлены на борьбу с пандемией коронавируса в Украине.



"Аналогичная ситуация сложилась с подготовкой к изданию Зеленой книги Украины. По результатам выполнения в предыдущие годы научно-исследовательских работ подготовлены предложения к проекту перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения, и типичных природных растительных сообществ, которые подлежат охране и заносятся в Зеленую книгу Украины. После их обработки будут подготовлены изменения в приказ Минприроды от 16.10.2009 No 545 (зарегистрирован в Минюсте 04.11.2009 за No 1024/17040)", - добавили в министерстве.



Сообщается, что в случае возобновления финансирования соответствующей бюджетной программы в 2021 году будет запланировано переиздание Красной и Зеленой книг Украины.



Как сообщал УНН, Министерство энергетики и защиты окружающей среды (ныне Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, - ред.) планировало до конца года запретить использование животных в коммунальных цирках, издать Красную и Зеленую книги Украины и подготовить стратегию по адаптации к изменениям климата.