Через COVID-19 цього року в Україні не перевидаватимуть Червону книгу

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні перенесли перевидання Червоної та Зеленої книг України через те, що кошти, спрямовані на відповідну бюджетну програму, були спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

"У 2020 році планувалося виконати захід, спрямований на наукове узагальнення даних, опрацювання оригінал-макету та видання четвертої редакції Червоної книги України у рамках бюджетної програми "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (КПКВК 2401270)", – йдеться у відповіді.

Однак змінами до бюджету затверджено перерозподіл коштів держбюджету шляхом скорочення на 100% видатків за бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (КПКВК 2401270) – гроші спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу в Україні.

"Аналогічна ситуація склалася з підготовкою до видання Зеленої книги України. За результатами виконання у попередні роки науково-дослідних робіт підготовлено пропозиції до проекту переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України. Після їх опрацювання буде підготовлено зміни до наказу Мінприроди від 16.10.2009 No 545 (зареєстрований в Мін'юсті 04.11.2009 за No 1024/17040)", - додали у міністерстві.

Повідомляється, що у разі відновлення фінансування відповідної бюджетної програми у 2021 році буде заплановано перевидання Червоної та Зеленої книг України.

Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та захисту довкілля (нині Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, - ред.) планувало до кінця року заборонити використання тварин у комунальних цирках, видати Червону та Зелену книги України та підготувати стратегію з адаптацію до змін клімату. 

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