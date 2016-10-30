Через авиаудары в Йемене погибли 30 повстанцев и заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Йемене в результате авиаударов коалиции арабских стран, которую возглавляет Саудовская Ааравия, погибли более 30 повстанцев и заключенных, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Среди повстанцев и заключенных более 30 погибло, сообщили местные чиновники", - отметил источник.
Удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия к западу от порта Ходейда. Город находится под контролем повстанцев хусит, которые боролись с правительством с 2014 года.
СМИ, которые поддерживают коалицию, сообщают, что в результате авиаударов погибли 43 человека.