Через авиаудары в Йемене погибли 30 повстанцев и заключенных

"Среди повстанцев и заключенных более 30 погибло, сообщили местные чиновники", - отметил источник.

Удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия к западу от порта Ходейда. Город находится под контролем повстанцев хусит, которые боролись с правительством с 2014 года.

СМИ, которые поддерживают коалицию, сообщают, что в результате авиаударов погибли 43 человека.