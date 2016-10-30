Через авіаудари в Ємені загинуло більше 30 повстанців і ув'язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Ємені в результаті авіаударів коаліції арабських країн, яку очолює Саудівська Ааравія, загинули понад 30 повстанців і ув’язнених, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Серед повстанців і ув’язнених більш ніж 30 загинуло, повідомили місцеві чиновники,” — зазначило джерело.
Удар був нанесений по в’язниці в місті аль-Зайдія на захід від порту Ходейда. Місто знаходиться під контролем повстанців-хуситів, які боролися з урядом з 2014 року.
ЗМІ, які підтримують коаліцію, повідомляють, що в результаті авіаударів загинуло 43 особи.