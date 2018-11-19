Из-за аварий на семи улицах Киева нет холодной воды
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В домах на семи улицах Киева отсутствует холодное водоснабжение из-за повреждения сети. Об этом сообщает "Киевводоканал", передает УНН.
“По состоянию на 10:00 19 ноября ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской”, — говорится в сообщении.
Водоснабжение отсутствует по следующим адресам: пр-т Победы, 23А; пр.Ипсилантиевский, 3, 5; ул.Григоровича-Барского, 4, 5; пр-т Академика Палладина, 32, 34, 44, 46; ул.Шевченко, с 1 по 42; пер.Ярослава Хомова, 14А, 44В; ул.Борщаговская, 126.
Отмечается, что ориентировочно срок ликвидации повреждений сети составляет одни сутки.
Как сообщал УНН, 19 ноября в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия тепла в квартирах.