Через аварії на семи вулицях Києва немає холодної води
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У будинках на семи вулицях Києва відсутнє холодне водопостачання через пошкодження мережі. Про це повідомляє "Київводоканал", передає УНН.
“Станом на 10:00 19 листопада ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською”, — йдеться у повідомленні.
Водопостачання відсутнє за такими адресами: пр-т Перемоги, 23А; пров.Іпсилантіївський, 3, 5; вул.Григоровича-Барського, 4, 5; пр-т Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46; вул. Шевченка, з 1 по 42; пров. Ярослава Хомова, 14А, 44В; вул. Борщагівська, 126.
Зазначається, що орієнтовно термін ліквідації пошкоджень мережі становить одну добу.
Як повідомляв УНН, 19 листопада у Києві мешканці вулиці Зоологічної перекрили проїжджу частину через відсутність тепла в квартирах.