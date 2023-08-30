Из-за атаки дронов на российский аэродром в пскове уничтожены два Ил-76, еще четыре самолета повреждены - СМИ

Детали

По данным Baza, беспилотники атаковали аэродром около 23:40 по местному времени. Сбить их пытались с помощью вражеских средств ПВО, а также из стрелкового оружия.

По предварительным данным, из-за атаки два самолета Ил-76 были уничтожены, еще четыре самолета получили повреждения.

Пока что официального подтверждения этой информации пока что не было.

После атаки в аэропорту, как сообщается, начался пожар, который тушили более 50 сотрудников мчс. Все рейсы на 30 августа отменены.

Напомним

губернатор псковской области россии михаил венедиктов сообщал, что в ночь на 30 августа минобороны в псковском аэропорту отражало атаку беспилотников.



