Через атаку дронів на російській аеродром у пскові знищено два Іл-76, ще чотири літаки пошкоджені - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У ніч на середу безпілотники атакували в росії псковський аеропорт, працювала ворожа ППО. Внаслідок атаки два літаки Іл-76 було знищено, ще чотири літаки зазнали пошкоджень. Про це повідомляє УНН із посилання на Telegram-канал Baza.
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За даними Baza, безпілотники атакували аеродром близько 23:40 за місцевим часом. Збити їх намагалися за допомогою ворожих засобів ППО, а також зі стрілецької зброї.
За попередніми даними, через атаку два літаки Іл-76 було знищено, ще чотири літаки зазнали пошкоджень.
Поки що офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було.
Після атаки в аеропорту, як повідомляється, почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників мнс. Усі рейси на 30 серпня скасовано.
Нагадаємо
губернатор псковської області росії михайло венедиктов повідомляв, що у ніч на 30 серпня міноборони в псковському аеропорту відбивало атаку безпілотників.