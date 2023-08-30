Через атаку дронів на російській аеродром у пскові знищено два Іл-76, ще чотири літаки пошкоджені - ЗМІ

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За даними Baza, безпілотники атакували аеродром близько 23:40 за місцевим часом. Збити їх намагалися за допомогою ворожих засобів ППО, а також зі стрілецької зброї.

За попередніми даними, через атаку два літаки Іл-76 було знищено, ще чотири літаки зазнали пошкоджень.

Поки що офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було.

Після атаки в аеропорту, як повідомляється, почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників мнс. Усі рейси на 30 серпня скасовано.

Нагадаємо

губернатор псковської області росії михайло венедиктов повідомляв, що у ніч на 30 серпня міноборони в псковському аеропорту відбивало атаку безпілотників.



