Из-за АЧС в Хмельницкой области в прошлом году уничтожили почти 15 тыс. свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сейчас поголовье свиней в Хмельницкой области составляет 330 тыс. голов, из них 150,3 тыс. голов содержатся на сельскохозяйственных предприятиях. С целью ликвидации вспышек африканской чумы по итогам 2016 года в области было забито и утилизировано путем сжигания 14737 свиней. Об этом сообщили в Хмельницкой ОГА, передает УНН.
"Достаточно ощутимые потери область понесла в результате потери поголовья в связи со вспышками заболевания африканской чумой свиней. С целью ликвидации вспышек болезни и предупреждения дальнейшего распространения было забито и утилизировано путем сжигания 14737 свиней:
- В Дунаевецком районе - 46 голов;
- В Летичевском районе - 38 голов;
- В Новоушицком районе - 15 голов;
- В Староконстантиновском районе - 8532 голов;
- В Полонском районе - 6106 голов", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.
На днях новые случаи АЧС были зафиксированы в Одесской и Кировоградской областях.
Также напомним, по данным СМИ, в Украине имели место попытки экспорта зараженной АЧС свинины. В частности, как сообщил "Первый деловой" свиньи одного из крупнейших агрохолдингов "Агрейн" после поражения АЧС, отправились на экспорт в страны Балтии.