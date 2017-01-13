Через АЧС на Хмельниччині того року знищили майже 15 тис. свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Наразі поголів’я свиней у Хмельницькій області становить 330 тис. голів, з них 150,3 тис. голів утримуються на сільськогосподарських підприємствах. З метою ліквідації спалахів африканської чуми за підсумками 2016 року в області було забито та утилізовано шляхом спалювання 14737 свиней. Про це повідомили у Хмельницькій ОДА, передає УНН.
“Досить відчутних втрат область зазнала внаслідок втрати поголів’я у зв’язку із спалахами захворювання на африканську чуму свиней. З метою ліквідації спалахів хвороби та попередження її подальшого розповсюдження було забито та утилізовано шляхом спалювання 14737 свиней:
— у Дунаєвецькому районі — 46 голів;
— у Летичівському районі — 38 голів;
— у Новоушицькому районі — 15 голів;
— у Старокостянтинівському районі — 8532 голів;
— у Полонському районі — 6106 голів”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
Днями нові випадки АЧС були зафіксовані на Одещині і Кіровоградщині.
Також нагадаємо, за даними ЗМІ, в Україні мали місце спроби експорту зараженої АЧС свинини. Зокрема, як повідомив “Перший діловий” свині одного з найбільших агрохолдингів “Агрейн” після ураження АЧС, відправилися на експорт до країн Балтії.