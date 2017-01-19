Из-за АЧС мы можем превратиться в изолированную от мира страну - эксперт

По его словам, фермерские хозяйства, из-за высоких рисков АЧС и с целью обезопасить себя, идут на вынужденное сокращение поголовья свиней.

"Наше предприятие с целью обезопасить себя приняло стратегическое решение - сократить поголовье на 50%. Сегодня у нас около 15 тыс. голов свиней одновременного содержания, но мы проводим постепенное сокращение, поэтому где-то до июля выйдем на 8 тыс. голов. На этом планируем остановиться ", - сказал он.

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Иван Чайковский констатировал, что на общегосударственном уровне не ведется практически никакой работы по информированию населения о рисках АЧС.

"Эта эпидемия передается, в частности, через зерно, поэтому мы можем превратиться в страну, изолированную от внешнего мира. Ведь мы будем наращивать объемы производства зерна, но останемся с ним у себя в стране, потому что никто не захочет пускать к себе нашу пшеницу - из страны, эпизоотически неблагополучной по АЧС. Поэтому здесь должна быть взвешенная государственная политика, а не стихийный подход к бизнесу, как это обычно у нас бывает ", - отметил он.

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По его мнению, государство должно брать на себя обязательства возмещать бизнесу те риски и потери, которые он понес из-за возникновения африканской чумы свиней.

Напомним, как сообщал УНН, по мнению нардепа С.Тригубенко, настоящие виновники катастрофических масштабов АЧС в стране не наказаны.

А штрафы за несоблюдение санитарно-ветеринарных норм в Украине - слишком низкие.

"Контроллеры (в течение прошлого года) оштрафовали нарушителей ветеринарно-санитарных норм (что приводило к дальнейшему распространению АЧС) всего лишь на 5,5 тыс. грн Обнаружили таких нарушителей - 37 человек на всю страну. И это при том, что 98% случаев АЧС приходится на домохозяйства, а не на диких кабанов (среди них действительно штрафовать никого). Более того, почему-то мне кажется, что среди этих 37 человек реальных виновных в АЧС - совсем нет. Ибо настоящие виновники этой катастрофы для страны и фермеров сидят в кабинетах госпродпотребслужбы и имитируют бурную работу ", - отметил политик.