Через АЧС ми можемо перетворитися на ізольовану від світу країну - експерт

За його словами, фермерські господарства, через високі ризики АЧС та з метою убезпечити себе, йдуть на вимушене зменшення поголів’я свиней.

“Наше підприємство з метою убезпечити себе ухвалило стратегічне рішення — скоротити поголів’я на 50%. Сьогодні в нас майже 15 тис. голів свиней одночасного утримання, але ми провадимо поступове скорочення, тож десь до липня вийдемо на 8 тис. голів. На цьому плануємо зупинитися”, — сказав він.

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Іван Чайківський констатував, що на загальнодержавному рівні не ведеться практично ніякої роботи щодо інформування населення про ризики АЧС.

“Ця епідемія передається, зокрема, через зерно, тому ми можемо перетворитися на країну, ізольовану від зовнішнього світу. Адже ми нарощуватимемо обсяги виробництва зерна, але залишимося з ним у себе у країні, бо ніхто не захоче пускати до себе нашу пшеницю — з країни, епізоотично неблагополучної щодо АЧС. Тому тут має бути зважена державна політика, а не стихійний підхід до бізнесу, як це зазвичай у нас буває”, — зазначив він.

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На його думку, держава має брати на себе зобов’язання відшкодовувати бізнесу ті ризики та втрати, що він поніс через виникнення африканської чуми свиней.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку нардепа С.Тригубенка, справжні винуватці катастрофічних масштабів АЧС в країні не покарані.

А штрафи за недотримання санітарно-ветеринарних норм в Україні — занизькі.

“Контролери (протягом минулого року) оштрафували порушників ветеринарно-санітарних норм (що призводило до подальшого поширення АЧС) всього лишень на 5,5 тис. грн! Виявили таких порушників — 37 осіб на всю країну. І це зважаючи на те, що 98% випадків АЧС припадає на домогосподарства, а не на диких кабанів (серед них дійсно штрафувати нікого). Більше того, чомусь мені здається, що серед цих 37 осіб реальних винник у АЧС — зовсім немає. Бо справжні винуватці цієї катастрофи для країни і фермерів сидять у кабінетах Держпродспоживслужби та імітують бурхливу роботу”, — зазначив політик.