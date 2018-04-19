Чемпионка Европы Белодед пропустит будущее первенство континента по дзюдо

На европейском первенстве спортсмены из около сорокового европейских стран определят победителей турнира в 14-ти весовых категориях. Украинская заявка насчитывает 15 спортсменов.

Состав сборной Украины:

Мужчины - Артем Лесюк (60 кг), Георгий Зантарая (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг), Артем Хомула (73 кг), Дмитрий Канивец (73 кг), Сергей Кривчач (81 кг), Кеджау Ньябали (90 кг) Антон Савицкий (100 кг), Александр Гордиенко (+100 кг).

Женщины - Марина Черняк (48 кг), Людмила Плиева (52 кг), Юлия Гребеножко (63 кг), Анастасия Турчин (78 кг), Елизавета Каланина (+78 кг), Галина Тарасова (+78 кг).

Стоит отметить, что данные соревнования пропускать чемпионка Европы-2017 Дарья Билодид. Причины пропуска не сообщаются.

Добавим также, соревнования пройдут с 26 по 28 апреля.