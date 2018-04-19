Чемпіонка Європи Білодід пропустить майбутню першість континенту з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Наприкінці квітня ізраїльський Тель-Авів прийматиме представницький та найпрестижніший старт дзюдоїстів Старого Світу, а саме чемпіонат Європи серед чоловіків та жінок, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
На європейській першості спортсмени з близько 40-а європейських країн визначать переможців турніру у 14-ти вагових категоріях. Українська заявка нараховує 15 спортсменів.
Склад збірної України:
Чоловіки — Артем Лесюк (60 кг), Георгій Зантарая (66 кг), Геворг Хачатрян (66 кг), Артем Хомула (73 кг), Дмитро Канівець (73 кг), Сергій Крівчач (81 кг), Кеджау Ньябалі (90 кг), Антон Савицький (100 кг), Олександр Гордієнко (+100 кг).
Жінки — Марина Черняк (48 кг), Людмила Плієва (52 кг), Юлія Гребеножко (63 кг), Анастасія Турчин (78 кг), Єлизавета Каланіна (+78 кг), Галина Тарасова (+78 кг).
Варто відзначити, що дані змагання пропускатиме чемпіонка Європи-2017 Дар’я Білодід. Причини пропуску не повідомляються.
Додамо також, змагання триватимуть з 26 по 28 квітня.