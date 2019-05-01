Чемпион UFC Нурмагомедов определился с будущим соперником

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102523 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109564 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110714 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137190 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114298 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139556 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130309 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130351 просмотра

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Чемпион UFC Нурмагомедов определился с будущим соперником

Чемпион UFC Нурмагомедов определился с будущим соперником

Киев  •  УНН

 • 11849 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника. Об этом в интервью ТАСС сказал отец бойца Абдулманап Нурмагомедов, информирует УНН.

Им станет американец Дастин Порье, бой состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

“Определился соперник — Дастин Порье, бой Назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужив данный бой по спортивному принципу, нам не стоит унижать достоинства нашего соперника”, — сказал Абдулманап.

Отметим, что американец Порье получил статус “временного” чемпиона UFC и имеет 25 побед при 5 поражениях.

Напомним, что после поединка с МакГрегором россиянин получил 9-месячную дисквалификацию.

Как сообщал УНН, Нурмагомедова вызвал на реванш Макгрегор.

Украинские Национальные Новости

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