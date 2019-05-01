Чемпион UFC Нурмагомедов определился с будущим соперником
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал имя следующего соперника. Об этом в интервью ТАСС сказал отец бойца Абдулманап Нурмагомедов, информирует УНН.
Им станет американец Дастин Порье, бой состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
“Определился соперник — Дастин Порье, бой Назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужив данный бой по спортивному принципу, нам не стоит унижать достоинства нашего соперника”, — сказал Абдулманап.
Отметим, что американец Порье получил статус “временного” чемпиона UFC и имеет 25 побед при 5 поражениях.
Напомним, что после поединка с МакГрегором россиянин получил 9-месячную дисквалификацию.
Как сообщал УНН, Нурмагомедова вызвал на реванш Макгрегор.