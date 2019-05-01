Чемпіон UFC Нурмагомедов визначився із майбутнім суперником
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов назвав ім’я наступного суперника. Про це в інтерв’ю ТАСС сказав батько бійця Абдулманап Нурмагомедов, інформує УНН.
Ним стане американець Дастін Порье, бій відбудеться на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.
“Визначився суперник — Дастін Порьє, бій Призначено на 7 вересня, Об’єднані Арабські Еміраті. Порьє заслуживши даний бій за спортивним принципом, нам не варто принижувати гідності нашого суперника”, — сказав Абдулманап.
Відзначимо, що американець Порьє отримав статус “тимчасового” чемпіона UFC і має 25 перемог при 5 поразках.
Нагадаємо, що після поєдинку з Макгрегором росіянин отримав 9-тимісячну дискваліфікацію.
Як повідомляв УНН, Нурмагомедова викликав на реванш Макгрегор.