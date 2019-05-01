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Чемпіон UFC Нурмагомедов визначився із майбутнім суперником

Чемпіон UFC Нурмагомедов визначився із майбутнім суперником

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов назвав ім’я наступного суперника. Про це в інтерв’ю ТАСС сказав батько бійця Абдулманап Нурмагомедов, інформує УНН.

Ним стане американець Дастін Порье, бій відбудеться на турнірі UFC 242 в Абу-Дабі.

“Визначився суперник — Дастін Порьє, бій Призначено на 7 вересня, Об’єднані Арабські Еміраті. Порьє заслуживши даний бій за спортивним принципом, нам не варто принижувати гідності нашого суперника”, — сказав Абдулманап.

Відзначимо, що американець Порьє отримав статус “тимчасового” чемпіона UFC і має 25 перемог при 5 поразках.

Нагадаємо, що після поєдинку з Макгрегором росіянин отримав 9-тимісячну дискваліфікацію.

Як повідомляв УНН, Нурмагомедова викликав на реванш Макгрегор.

Українські Національні Новини

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