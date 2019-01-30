Бійці Нурмагомедов і Макгрегор отримали тривалу дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Атлетична комісія штату Невада (NSAC) дискваліфікувала бійців змішаних єдиноборств росіянина Хабіба Нурмагомедова і ірландця Конора Макгрегора, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
Чемпіон світу Нурмагомедов отримав дев'ять місяців дискваліфікації. Термін дискваліфікації рахуватимуть з 6 жовтня. Росіянину також доведеться виплатити штраф у розмірі 500 тис. дол.
Брата бійця змішаних єдиноборств Абубакара і спаринг-партнера Зубайра Тухугова відсторонили на рік і оштрафували на 25 тис. дол.
Сам Макгрегор дискваліфікований на шість місяців і оштрафований на 50 тис. дол.
Нагадаємо, що після поєдинку в якому переміг Нурмагомедов, росіянин спровокував масову бійку в залі для глядачів.