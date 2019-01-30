Бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили длительную дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала бойцов смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Чемпион мира Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации. Срок дисквалификации считать с 6 октября. Россиянину также придется выплатить штраф в размере 500 тыс. долл.
Брата бойца смешанных единоборств Абубакар и спарринг-партнера Зубайра Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тыс. долл.
Сам Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тыс. долл.
Напомним, что после поединка в котором победил Нурмагомедов, россиянин спровоцировал массовую драку в зрительном зале.