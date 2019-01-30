Бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили длительную дисквалификацию

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80201 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102351 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137117 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135345 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131965 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126285 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164002 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили длительную дисквалификацию

Бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили длительную дисквалификацию

Киев  •  УНН

 • 13993 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала бойцов смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Чемпион мира Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации. Срок дисквалификации считать с 6 октября. Россиянину также придется выплатить штраф в размере 500 тыс. долл.

Брата бойца смешанных единоборств Абубакар и спарринг-партнера Зубайра Тухугова отстранили на год и оштрафовали на 25 тыс. долл.

Сам Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тыс. долл.

Напомним, что после поединка в котором победил Нурмагомедов, россиянин спровоцировал массовую драку в зрительном зале.

Украинские Национальные Новости

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