Чемпион мира по версии WBA: уверен, что побью Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Чемпион мира по версии WBA в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес рассказал об ожиданиях от возможного поединка с украинским двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на Boxing Scene.
"Для меня нет разницы на каком канале будет проводиться бой, я просто хочу боксировать с Ломаченко. Остается определиться с окончательной датой и телеканалом - это главные проблемы. Однако есть переговоры о дате 12 мая в Нью-Йорке", - начал венесуэлец.
Также чемпион WBA выразил уверенность в своих силах: "Я люблю драться с левшами, мне с ними удобно. Уверен в том, что побью Ломаченко. Я уже побеждал левшу, почему не смогу в этот раз?"
Напомним, что промоутер Ломаченко рассказал о возможных будущих оппонентах украинца.