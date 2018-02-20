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Чемпіон світу по версії WBA: упевнений, що поб'ю Ломаченка

Київ • УНН

 • 17187 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чемпіон світу по версії WBA в легкій ваговій категорії венесуелець Хорхе Лінарес розповів про очікування від можливого двобою із українським двократним олімпійським чемпіоном Василем Ломаченком, інформує УНН з посиланням на Boxing Scene.

"Для мене немає різниці на якому каналі буде проводитися бій, я просто хочу боксувати з Ломаченко. Залишається визначитися з остаточною датою і телеканалом - це головні проблеми. Проте є переговори про дату 12 травня в Нью-Йорку", - розпочав венесуелець.

Також чемпіон WBA виразив упевненість у своїх силах: "я люблю битися з лівшами, мені з ними зручно. Упевнений в тому, що поб'ю Ломаченка. Я вже перемагав шульгу, чому не зможу в цей раз?".

Нагадаємо, що промоутер Ломаченка розповів про можливих майбутніх опонентів українця. 

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