Чемпіон світу по версії WBA: упевнений, що поб'ю Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чемпіон світу по версії WBA в легкій ваговій категорії венесуелець Хорхе Лінарес розповів про очікування від можливого двобою із українським двократним олімпійським чемпіоном Василем Ломаченком, інформує УНН з посиланням на Boxing Scene.
"Для мене немає різниці на якому каналі буде проводитися бій, я просто хочу боксувати з Ломаченко. Залишається визначитися з остаточною датою і телеканалом - це головні проблеми. Проте є переговори про дату 12 травня в Нью-Йорку", - розпочав венесуелець.
Також чемпіон WBA виразив упевненість у своїх силах: "я люблю битися з лівшами, мені з ними зручно. Упевнений в тому, що поб'ю Ломаченка. Я вже перемагав шульгу, чому не зможу в цей раз?".
Нагадаємо, що промоутер Ломаченка розповів про можливих майбутніх опонентів українця.