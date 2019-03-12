Чемпион мира Подручный пропустит предстоящую гонку планетарного первенства

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону словак Юрай Санитра прокомментировал подготовку команды к индивидуальной гонке и рассказал о состоянии лидеров сборной — Дмитрия Подручного и Артема Примы, сообщает УНН со ссылкой на “biathlon.com.ua”.

По словам иностранного специалиста, болельщикам не стоит ждать выхода Подручного в завтрашней гонке.

“Сначала скажу о состоянии чемпиона мира. Вчера Дима был еще очень усталым после двух тяжелых стартов. После победной гонки он проспал 11 часов. Но сейчас уже чувствует себя лучше, с завтрашнего дня будет тренироваться и готовиться к одиночному миксту”, — начал Санитра.

Кроме того, не будет выступать в индивидуальной гонке и Артем Прима.

“Прима, к сожалению, пока еще не готов настолько, чтобы пробежать завтрашний старт. Поэтому мы уже начали целенаправленно готовить его к классической эстафете в субботу. Остальные четыре спортсмена будут стартовать — Семенов, Тищенко, Ткаленко и Труш”, — добавил словак.

Напомним, что Подручный стал первым из украинских мужчин, которому удалось завоевать “золото” ЧМ, а в другой раз финишировал в шаге от второй медали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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