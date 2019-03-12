Чемпіон світу Підручний пропустить майбутню гонку планетарної першості
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону словак Юрай Санітра прокоментував підготовку команди до індивідуальній гонці і розповів про стан лідерів збірної — Дмитра Підручного і Артема Прими, повідомляє УНН з посиланням на “biathlon.com.ua”.
За словами іноземного фахівця, уболівальникам не варто чекати на вихід Підручного у завтрашній гонці.
“Спочатку скажу про стан чемпіона світу. Вчора Діма був ще дуже втомленим після двох важких стартів. Після переможної гонки він проспав 11 годин. Але зараз вже почуває себе краще, з завтрашнього дня буде тренуватися і готуватися до одиночного міксту”, — розпочав Санітра.
Крім того не виступатиме в індивідуальних перегонах і Артем Прима.
“Прима, на жаль, поки ще не готовий настільки, щоб пробігти завтрашній старт. Тому ми вже почали цілеспрямовано готувати його до класичної естафеті в суботу. Решта чотири спортсмена будуть стартувати — Семенов, Тищенко, Ткаленко і Труш”, — додав словак.
Нагадаємо, що Підручний став першим з українських чоловіків, якому вдалося вибороти “золото” ЧС, а іншого разу фінішував за крок до другої медалі.