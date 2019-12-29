"Челси" вышел победителем из лондонского дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В центральном матче 20-го тура Премьер-лиги "Челси" победил в гостевом лондонском дерби "Арсенал" со счетом 2: 1, передает УНН со ссылкой на Twitter команды.
На 13 минуте Обамеянг открыл счет во встрече с передачи Чемберса, и положительный счет для “канониров” держался на удивление долго, но заключительная десятиминутка оказалась успешной уже для гостей. Голами отметились Жоржиньо и Абрахам — 1:2.
Заметим, что победа в лондонском дерби укрепила “синих” на четвертом месте турнирной таблицы — 35 очков, “канониры” остались на 12-м — 24 пункта.