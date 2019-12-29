"Челсі" вийшов переможцем з лондонського дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У центральному матчі 20-го туру Прем’єр-ліги “Челсі” переміг в гостьовому лондонському дербі “Арсенал” з рахунком 2:1, передає УНН із посиланням на Twitter команди.
На 13 хвилині Обамеянг відкрив рахунок у зустрічі з передачі Чемберса, і позитивний рахунок для “канонірів” тримався напрочуд довго, але заключна десятихвилинка виявилася успішною вже для гостей. Голами відзначились Жоржіньо і Абрахам — 1:2.
Зауважимо, що перемога в лондонському дербі зміцнила “синіх” на четвертому місці турнірної таблиці — 35 очок, “каноніри” залишилися на 12-му — 24 пункти.