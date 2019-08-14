"Челси" - "Ливерпуль": сегодня пройдет поединок за Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль", который в июне в шестой раз завоевал Кубок европейских чемпионов, в шестой раз сразится и за Суперкубок УЕФА. Этот трофей "красные" уже выигрывали трижды. Для "Челси" это будет четвертый поединок за Суперкубок УЕФА. Два последних "синие" проиграли.

"Челси" и "Ливерпуль" сыграют в еврокубках в 11-й раз, хотя впервые пересеклись в турнирах УЕФА только в 2005 году. Все десять предыдущих матчей пришлись на Лигу чемпионов. Пять из них завершились вничью, два выиграл "Ливерпуль, три - "Челси", и лишь однажды разница в счете превысила один мяч.

Примечательно то, что независимо от того, кому достанется победа в Турции, в Англии будет восемь Суперкубков УЕФА. Больше только в Испании (15) и Италии (9).

Стоит отметить, что впервые с 2013 года Суперкубок УЕФА получит не представителя Испании. В 2013-м в Праге "Бавария" одолела "Челси" в серии послематчевых 11-метровых.

Напомним, что женщина-судья впервые в истории рассудит игру за Суперкубок УЕФА между мужчинами. Матч стартует в 22:00 на "Бешикташ Парк".