Жінка-суддя вперше в історії стане арбітром матчу за Суперкубок УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поєдинок за Суперкубок УЄФА 2019 року між англійськими "Ліверпулем" і "Челсі" обслужить французька бригада арбітрів на чолі зі Стефані Фраппар, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Фраппар допомагатимуть співвітчизниця Мануела Ніколозі і Мішель О'Ніл з Ірландської Республіки. Четвертим офіційною особою стане турецька Джюнейт Чакір.
Даний випадок став першим в історії, коли жінка-арбітр працюватиме на баталії головного чоловічого змагання УЄФА серед чоловічих команд.
"Я багато разів говорив, що потенціал жіночого футболу не має кордонів, і я дуже радий, що Стефані Фраппар була призначена судити Суперкубок УЄФА в цьому році разом з помічниками судді Мануелою Ніколозі і Мішель О'Ніл", - зауважив президент УЄФА Олександр Чеферін.
Варто відзначити, що Фраппар також увійшла в історію всередині Франції в квітні, коли стала першою жінкою-суддею, яка провела чоловічий матч Ліги 1 між "Амьєном" і "Страсбургом". Тепер уродженка міста Валь-д'Уаз отримала постійне членство в пулі суддів Ліги 1 на сезон 2019/20.