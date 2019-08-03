Жінка-суддя вперше в історії стане арбітром матчу за Суперкубок УЄФА

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поєдинок за Суперкубок УЄФА 2019 року між англійськими "Ліверпулем" і "Челсі" обслужить французька бригада арбітрів на чолі зі Стефані Фраппар, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Фраппар допомагатимуть співвітчизниця Мануела Ніколозі і Мішель О'Ніл з Ірландської Республіки. Четвертим офіційною особою стане турецька Джюнейт Чакір.

Даний випадок став першим в історії, коли жінка-арбітр працюватиме на баталії головного чоловічого змагання УЄФА серед чоловічих команд.

"Я багато разів говорив, що потенціал жіночого футболу не має кордонів, і я дуже радий, що Стефані Фраппар була призначена судити Суперкубок УЄФА в цьому році разом з помічниками судді Мануелою Ніколозі і Мішель О'Ніл", - зауважив президент УЄФА Олександр Чеферін.

Варто відзначити, що Фраппар також увійшла в історію всередині Франції в квітні, коли стала першою жінкою-суддею, яка провела чоловічий матч Ліги 1 між "Амьєном" і "Страсбургом". Тепер уродженка міста Валь-д'Уаз отримала постійне членство в пулі суддів Ліги 1 на сезон 2019/20.

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