Женщина-судья впервые в истории станет арбитром матча за Суперкубок УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Поединок за Суперкубок УЕФА 2019 между английскими "Ливерпулем" и "Челси" обслужит французская бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Фраппар будет помогать соотечественница Мануэла Николози и Мишель О'Нил из Ирландской Республики. Четвертым официальным лицом станет турецкий Чакыр.
Данный случай стал первым в истории, когда женщина-арбитр будет работать на баталии главного мужского соревнования УЕФА среди мужских команд.
"Я много раз говорил, что потенциал женского футбола не имеет границ, и я очень рад, что Стефани Фраппар была назначена судить Суперкубок УЕФА в этом году вместе с помощниками судьи Мануэлой Николози и Мишель О'Нил", - отметил президент УЕФА Александр Чеферин.
Стоит отметить, что Фраппар также вошла в историю внутри Франции в апреле, когда стала первой женщиной-судьей, которая провела мужской матч Лиги 1 между "Амьен" и "Страсбургом". Теперь уроженка города Валь-д'Уаз получила постоянное членство в пуле судей Лиги 1 на сезон 2019/20.