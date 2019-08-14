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"Челсі" – "Ліверпуль": сьогодні пройде поєдинок за Суперкубок УЄФА

"Челсі" – "Ліверпуль": сьогодні пройде поєдинок за Суперкубок УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Стамбулі вперше в історії за Суперкубок УЄФА посперечаються два представника Англії: чемпіон Ліги Європи "Челсі" проти переможця Ліги чемпіонів "Ліверпуля". Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"Ліверпуль", який в червні в шостий раз завоював Кубок європейських чемпіонів, в шостий раз битиметься і за Суперкубок УЄФА. Цей трофей "червоні" вже вигравали тричі. Для "Челсі" це буде четвертий поєдинок за Суперкубок УЄФА. Два останніх "сині" програли.

"Челсі" і "Ліверпуль" зіграють у єврокубках в 11-й раз, хоча вперше перетнулися в турнірах УЄФА тільки в 2005 році. Всі десять попередніх матчів припали на Лігу чемпіонів. П'ять з них завершилися внічию, два виграв "Ліверпуль, три - "Челсі", і лише одного разу різниця в рахунку перевищила один м'яч.

Примітно те, що незалежно від того, кому дістанеться перемога в Туреччині, у Англії буде вісім суперкубків УЄФА. Більше тільки у Іспанії (15) і Італії (9).

Варто відзначити, що вперше з 2013 року Суперкубок УЄФА отримає не представника Іспанії. У 2013-му в Празі "Баварія" здолала "Челсі" в серії післяматчевих 11-метрових.

Нагадаємо, що жінка-суддя вперше в історії розсудить гру за Суперкубок УЄФА між чоловіками. Матч стартуватиме о 22:00 на "Бешикташ Парк".

Українські Національні Новини

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