Чехия заняла второе место в мире по уровню смертности от СOVID-19 — СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Чехия по численности умерших от СOVID-19 на 100 тыс. жителей за неделю переместилась на 2-е место в мире, тогда как неделю назад была на четвертом. Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает “Чешское радио”, передает УНН.
Отмечается, что в Чехии от коронавируса умерло 1739 человек, из них 253 на этой неделе. На понедельник пришлось 100 летальных исходов — больше всего за один день с начала эпидемии. С марта инфицировано 208 915 граждан.
По уровню инфицирования на 100 тыс. населения за прошедшую неделю Чехия, занимает второе место в мире, опережая Бельгию. Первое место занимает Андорра.
В целом по уровню смертности с самого начала пандемии Чехия в мировом рейтинге, по последним данным, находится на 52 месте, тогда как неделю назад занимала 61 место, а в рамках Евросоюза — на 11-м (неделю назад занимала 14-е).
В среду в Чехии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом — почти 15 тыс. за сутки, что примерно на 3000 больше, чем во вторник.
Как сообщал УНН, Чехия стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой с 22 октября из-за пандемии временно закрываются большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.