Чехія зайняла друге місце в світі за рівнем смертності від СOVID-19 — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Чехія за чисельністю померлих від СOVID-19 на 100 тис. жителів за тиждень перемістилася на 2-е місце в світі, тоді як тиждень тому була на четвертому. Про це з посиланням на The New York Times повідомляє “Чеське радіо”, передає УНН.
Відзначається, що в Чехії від коронавируса померло 1739 осіб, з них 253 — на цьому тижні. На понеділок довелося 100 летальних випадків — найбільше за один день з початку епідемії. З березня інфіковано 208 915 громадян.
За рівнем інфікування на 100 тис. населення за минулий тиждень Чехія, займає друге місце в світі, випереджаючи Бельгію. Перше місце займає Андорра.
В цілому за рівнем смертності з самого початку пандемії Чехія в світовому рейтингу, за останніми даними, перебуває на 52 місці, тоді як тиждень тому займала 61 місце, а в рамках Євросоюзу — на 11-му (тиждень тому займала 14-е).
У середу в Чехії зафіксовано рекордне число заражень коронавірусом — майже 15 тис. за добу, що приблизно на 3000 більше, ніж у вівторок.
Як повідомляв УНН, Чехія стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої з 22 жовтня через пандемію тимчасово закриваються більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.