Чехия открывает центр по борьбе с интернет-пропагандой Кремля

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Праге 1 января 2017 начнет работу Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. В числе задач является наблюдение за подозрительными публикациями в интернете и разоблачение фейковых новостей, чтобы помешать их широкому распространению, пишет в пятницу, 30 декабря, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра уже через несколько минут после появления фейков в Сети смогут сообщить о дезинформации и внести необходимые уточнения.

Большинство фейков и дезинформации появляются в Сети, по данным чешским власти, из российских источников. Так, в ноябре 2016 сайт "Ura.ru" сообщил, что в избирательной кампании будущего президента Чехии Милоша Земана работали "90 российских профессиональных политконсультантов", а данные компьютерной обработки бюллетеней подверглись манипуляциям и накрутке. В этом случае было легко распознать, что это дезинформация, поскольку в Чехии все бюллетени до сих пор подсчитывают вручную.

CTHH - только часть масштабного проекта чешского правительства по обороне от кибератак. В Национальном центре кибербезопасности работают 42 офицера. Уже к конца 2017 года году они должны переехать в новый офис в городе Брно, рассчитанный на 400 человек.

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