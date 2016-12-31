Чехія відкриває центр боротьби з інтернет-пропагандою Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Празі 1 січня 2017 року розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом і гібридними погрозами. В числі завдань є спостереження за підозрілими публікаціями в інтернеті і викриття фейкових новин, щоб перешкодити їх широкому поширенню, пише в п'ятницю, 30 грудня, німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає УНН.
Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец очікує, що співробітники центру вже через кілька хвилин після появи фейків в Мережі зможуть повідомити про дезінформації і внести необхідні уточнення.
Більшість фейків і дезінформації з’являються в Мережі, за даними чеським влади, з російських джерел. Так, у листопаді 2016 року сайт “Ura.ru” повідомив, що у виборчій кампанії майбутнього президента Чехії Мілоша Земана працювали “90 російських професійних політконсультантів”, а дані комп’ютерної обробки бюлетенів піддалися маніпуляціям і накрутці. У цьому випадку було легко розпізнати, що це дезінформація, оскільки в Чехії всі бюлетені досі підраховують вручну.
CTHH — тільки частина масштабного проекту чеського уряду з оборони від кібератак. У Національному центрі кібербезпеки працюють сьогодні 42 офіцери. Вже до кінця 2017 року вони повинні переїхати в новий офіс в місті Брно, розрахований на 400 осіб.