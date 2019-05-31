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Чехия ужесточает условия предоставления гражданства

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство внутренних дел Чехии намерено ужесточить правила получения гражданства страны, мотивируя это соображениями безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал 420on.cz.

"Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет строже оцениваться финансовое состояние кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого", - говорится в сообщении.

Как заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, цель предлагаемых изменений в том, чтобы среагировать на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. Так, согласно проекту, у претендентов на гражданство будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, в частности, связанных с хранением и несоблюдением общественного порядка.

Заявитель должен доказать, что он имеет достаточно средств и имущества для проживания в стране.

Кандидатам, как и раньше, придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий.

-По-прежнему от него освобождаются те, кто отучился в учебных заведениях Чехии три года, однако теперь такие заведения должны быть зарегистрированы. Это призвано положить конец практике, когда люди приносят документы, якобы подтверждающие обучение, а на самом деле не знают языка.

"Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий является серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества", - убеждены в МВД.

В период с 2014 до 2018 года министерство получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой о чешском гражданстве. По соображениям национальной безопасности 170 заявок были отклонены.

Напомним, правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемый премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, достиг в республике наибольшего успеха на выборах в Европарламент (ЕП).

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