Чехия ужесточает условия предоставления гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство внутренних дел Чехии намерено ужесточить правила получения гражданства страны, мотивируя это соображениями безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал 420on.cz.
"Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет строже оцениваться финансовое состояние кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого", - говорится в сообщении.
Как заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, цель предлагаемых изменений в том, чтобы среагировать на ухудшение ситуации в сфере глобальной безопасности. Так, согласно проекту, у претендентов на гражданство будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, в частности, связанных с хранением и несоблюдением общественного порядка.
Заявитель должен доказать, что он имеет достаточно средств и имущества для проживания в стране.
Кандидатам, как и раньше, придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий.
-По-прежнему от него освобождаются те, кто отучился в учебных заведениях Чехии три года, однако теперь такие заведения должны быть зарегистрированы. Это призвано положить конец практике, когда люди приносят документы, якобы подтверждающие обучение, а на самом деле не знают языка.
"Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий является серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества", - убеждены в МВД.
В период с 2014 до 2018 года министерство получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой о чешском гражданстве. По соображениям национальной безопасности 170 заявок были отклонены.
Напомним, правоцентристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан"), возглавляемый премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, достиг в республике наибольшего успеха на выборах в Европарламент (ЕП).