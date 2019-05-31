Чехія ускладнює умови надання громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Чехії має намір зробити суворішими правила отримання громадянства країни, мотивуючи це міркуваннями безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал 420on.cz.
“Проект поправок представлено на узгодження відомствам. Зокрема, при подачі документів на громадянство буде суворіше оцінюватися фінансовий стан кандидата, знання мови і перевірятися відсутність кримінального минулого", - йдеться в повідомленні.
Як заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, мета пропонованих змін у тому, щоб зреагувати на погіршення ситуації у сфері глобальної безпеки. Так, згідно з проектом, у претендентів на громадянство буде оцінюватися відсутність не тільки судимості, а й правопорушень, зокрема, пов'язаних зі зберіганням зброї та недотриманням громадського порядку.
Заявник муситиме довести, що він має достатньо коштів і майна для проживання в країні.
Кандидатам, як і раніше, доведеться складати іспит на знання чеської мови та реалій.
Як і раніше, від нього звільняються ті, хто відучився в навчальних закладах Чехії три роки, однак тепер такі заклади мають бути зареєстровані. Це покликано покласти край практиці, коли люди приносять документи, що нібито підтверджують навчання, а насправді не знають мови.
"Недостатній рівень володіння чеською мовою і незнання чеських реалій є серйозною перешкодою для інтеграції іноземців та сприяють їх соціальної ізольованості від суспільства", - переконані в МВС.
У період з 2014 до 2018 року міністерство отримало 18 229 заяв від іноземців із проханням про чеське громадянство. З міркувань національної безпеки 170 заявок були відхилені.
Нагадаємо, правоцентристський політичний рух АНО ("Акція незадоволених громадян"), очолюваний прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем, досяг в республіці найбільшого успіху на виборах в Європарламент (ЄП).