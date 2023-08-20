Чехия хотела бы, чтобы у Украины был посол в Праге – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Вице-премьер и министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан надеется, что новый посол Украины будет назначен в Праге в течение нескольких недель или месяцев. Об этом он заявил в программе CNN Prima News, передает УНН со ссылкой на Radio Prague International.
Отмечается, что эта должность остается вакантной более года после того, как последний посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис занял должность заместителя министра иностранных дел Украины.
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«Вице-премьер и министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан надеется, что новый посол Украины будет назначен в Чешской Республике в течение нескольких недель или месяцев», - говорится в сообщении.
Причина длительного отсутствия украинского посла в Праге, по словам Ракушана, заключается в том, что ряд высокопоставленных дипломатов остаются в Украине из-за продолжающегося российского вторжения и занимаются, прежде всего, внутренней политикой.
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