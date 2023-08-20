 Чехия хотела бы, чтобы у Украины был посол в Праге – МВД

Отмечается, что эта должность остается вакантной более года после того, как последний посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис занял должность заместителя министра иностранных дел Украины.

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«Вице-премьер и министр внутренних дел Чешской Республики Вит Ракушан надеется, что новый посол Украины будет назначен в Чешской Республике в течение нескольких недель или месяцев», - говорится в сообщении.

Причина длительного отсутствия украинского посла в Праге, по словам Ракушана, заключается в том, что ряд высокопоставленных дипломатов остаются в Украине из-за продолжающегося российского вторжения и занимаются, прежде всего, внутренней политикой.

Дополнение

Чехия заморозила активы подсанкционных россиян на сумму более 14 млрд. грн.