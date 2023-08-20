Чехія хотіла б, щоб Україна мала посла у Празі – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Віцепрем'єр та міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан сподівається, що нового посла України буде призначено у Празі протягом кількох тижнів чи місяців. Про це він заявив у програмі CNN Prima News, передає УНН з посиланням на Radio Prague International.
Зазначається, що ця посада залишається вакантною понад рік після того, як останній посол України в Чехії Євген Перебійніс обійняв посаду заступника міністра закордонних справ України.
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«Віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан сподівається, що нового посла України буде призначено у Чеській Республіці протягом кількох тижнів чи місяців», - йдеться у повідомленні.
Причина тривалої відсутності українського посла в Празі, за словами Ракушана, полягає в тому, що низка високопоставлених дипломатів залишаються в Україні через російське вторгнення, що триває, і займаються, перш за все, внутрішньою політикою.
Доповнення
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