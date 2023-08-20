Чехія хотіла б, щоб Україна мала посла у Празі – МВС

Зазначається, що ця посада залишається вакантною понад рік після того, як останній посол України в Чехії Євген Перебійніс обійняв посаду заступника міністра закордонних справ України.

Цитата

«Віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан сподівається, що нового посла України буде призначено у Чеській Республіці протягом кількох тижнів чи місяців», - йдеться у повідомленні.

Причина тривалої відсутності українського посла в Празі, за словами Ракушана, полягає в тому, що низка високопоставлених дипломатів залишаються в Україні через російське вторгнення, що триває, і займаються, перш за все, внутрішньою політикою.

Доповнення

Чехія заморозила активи підсанкційних росіян на суму понад 14 млрд. грн.