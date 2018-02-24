Чехия бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Чешские биатлонисты бойкотируют финальный этап Кубка мира, который состоится в российской Тюмени. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, передает УНН со ссылкой на чешскую газету Sport.
Из-за пропуска этапа Кубка мира Чехия может потерять свои позиции в зачете Кубка наций, в результате чего будут сокращены квоты чешских спортсменов на этапы Кубка мира в следующем сезоне.
“Даже если нам придется в таком случае пожертвовать результатом, мы будем правы. Хуже будет, если мы отступим от своей точки зрения”, — сказал И.Хамза.
Напомним, о решении бойкотировать финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмене заявила команда США, а ранее — и Канады.