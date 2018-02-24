Чехія бойкотуватиме етап Кубка світу з біатлону в Тюмені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Чеські біатлоністи бойкотують фінальний етап Кубка світу, який відбудеться в російській Тюмені. Про це повідомив глава Союзу біатлоністів Чехії Іржі Хамза, передає УНН з посиланням на чеську газету Sport.
Через пропуск етапу Кубка світу Чехія може втратити свої позиції в заліку Кубка націй, в результаті чого будуть скорочені квоти чеських спортсменів на етапи Кубка світу в наступному сезоні.
"Навіть якщо нам доведеться в такому випадку пожертвувати результатом, ми будемо праві. Гірше буде, якщо ми відступимо від своєї точки зору", - сказав І.Хамза.
Нагадаємо, про рішення бойкотувати фінальний етап Кубка світу з біатлону в Тюмені заявила команда США, а раніше - і Канади.