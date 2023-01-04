Ждут ВСУ: в Крыму движение сопротивления "Желтая Лента" насчитывает около тысячи активистов

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«Наши активисты в Симферополе и Севастополе продолжают расклеивать листовки, рисовать проукраинские граффити и развешивать желтые ленты. В ответ на наши действия рашисты начали репрессии против наших граждан. Темнее всего перед рассветом и лучшее, что умеют украинцы – это разваливать империи и именно поэтому мы победим, и именно поэтому в АР Крым вернется украинский флаг», – говорится в сообщении.

Также в сообществе призвали присоединяться к движению гражданского сопротивления, расклеивать листовки, развешивать желтые ленты и передавать информацию о преступлениях оккупантов.

Напомним

Во временно оккупированном Крыму в районе Бельбека прогремели взрывы. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев утверждает, что якобы системы ПВО сбили два БПЛА.