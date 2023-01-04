Чекають на ЗСУ: у Криму рух опору “Жовта Стрічка” налічує близько тисячі активістів

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«Наші активісти в Сімферополі та Севастополі продовжують розклеювати листівки, малювати проукраїнські графіті та розвішувати жовті стрічки. У відповідь на наші дії рашисти почали репресії проти наших громадян. Темніше всього перед світанком і найкраще, що вміють українці – це розвалювати імперії і саме тому ми переможемо, і саме тому в АР Крим повернеться український прапор», – йдеться в повідомленні.

Також в спільноті закликали приєднуватися до руху громадянського спротиву, розклеювати листівки, розвішувати жовті стрічки і передавати інформацію про злочини окупантів.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму в районі Бельбека прогриміли вибухи. Так званий "губернатор Севастополя" Михайло развожаєв стверджує, що нібито системи ППО збили два БПЛА.