Доля жилья эконом-класса среди новостроек столицы снова выросла

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 38% (в сентябре доля составляла 37%). Доля новостроек комфорт-класса - 23%, бизнес-класса - 26%, премиум-класса - 13% от общего количества.

В октябре наибольшее количество жилых комплексов предлагали в Голосеевском - 19%, в Соломенском - 15%, в Дарницком - 14%, в Печерском - 12% и в Шевченковском - 10% районах. Наименьшее количество новостроек - в Днепровском - 9%, в Святошинском - 8%, в Подольском - 6%, Оболонском - 5% и Деснянском районах - 2%.

По информации аналитиков, в октябре к продаже предлагались квартиры 60 операторами в 160 объектах. Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание. Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв. м для 1-комнатной, 50 кв.м для 2-комнатной и 70 кв.м - для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть вся семья должна иметь примерно 25 кв. м, но не меньше.