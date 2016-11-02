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15 марта, 19:03 • 114010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163231 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135962 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128608 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111832 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104918 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101047 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Доля жилья эконом-класса среди новостроек столицы снова выросла

Доля жилья эконом-класса среди новостроек столицы снова выросла

Киев • УНН

 • 7653 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В структуре предложения первичного жилья столицы преобладают новостройки эконом-класса - 38%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитическую информацию специализированного сайта Столичная недвижимость.

В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса - 38% (в сентябре доля составляла 37%). Доля новостроек комфорт-класса - 23%, бизнес-класса - 26%, премиум-класса - 13% от общего количества.

В октябре наибольшее количество жилых комплексов предлагали в Голосеевском - 19%, в Соломенском - 15%, в Дарницком - 14%, в Печерском - 12% и в Шевченковском - 10% районах. Наименьшее количество новостроек - в Днепровском - 9%, в Святошинском - 8%, в Подольском - 6%, Оболонском - 5% и Деснянском районах - 2%.

По информации аналитиков, в октябре к продаже предлагались квартиры 60 операторами в 160 объектах. Среди них как объекты незавершенного строительства, так и нереализованные квартиры в домах, сданных в эксплуатацию.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание. Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв. м для 1-комнатной, 50 кв.м для 2-комнатной и 70 кв.м - для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть вся семья должна иметь примерно 25 кв. м, но не меньше.

Украинские Национальные Новости

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