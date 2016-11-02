Частка житла економ-класу серед новобудов столиці знову зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У структурі пропозиції первинного житла столиці переважають новобудови економ-класу – 38%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію спеціалізованого сайту Столична нерухомість.
У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 38% (у вересні частка становила 37%).Частка новобудов комфорт-класу – 23%, бізнес-класу – 26%, преміум-класу – 13% від загальної кількості.
У жовтні більша кількість житлових комплексів пропонувалась в Голосіївському – 19%, в Солом'янському – 15%, в Дарницькому – 14%, в Печерському – 12% і в Шевченківському – 10% районах. Менша кількість новобудов – у Дніпровському – 9%, у Святошинському – 8%, в Подільському – 6%, Оболонському – 5% і Деснянському районах – 2%.
За інформацією аналітиків, у жовтні до продажу пропонувалися квартири 60 операторами в 160 об'єктах. Серед них як об'єкти незавершеного будівництва, так і нереалізовані квартири в будинках, зданих в експлуатацію.
Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості так звані смарт-квартири – житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання. Як пояснив віце-президент "Київміськбуду" Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири — 35 кв. м для 1-кімнатної, 50 кв.м для 2-кімнатної та 70 кв.м — для квартири на три кімнати. Водночас він наголосив про існування санітарних норм за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся оселя має бути приблизно 25 кв. м, але не менше.