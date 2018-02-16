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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64969 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79585 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82305 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107903 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100562 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104634 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111598 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Доля расчетов карточками в Украине выросла более чем втрое

Доля расчетов карточками в Украине выросла более чем втрое

Киев  •  УНН

 • 13935 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. За последние пять лет доля безналичных расчетов карточками в Украине выросла более чем втрое. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

“Показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 года свидетельствует, что доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек увеличилась до 39,3% (на 3,8% с начала 2017 года). Всего за последние пять лет этот показатель существенно вырос — более чем втрое (по состоянию на 1 января 2013 доля составляла 12,4%).

Отмечается, что всего в 2017 году украинцы совершили более 3 млрд операций с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками, на сумму 2 125 млрд грн (это на 23% и 31,9% больше по сравнению с 2016 годом соответственно).

“Наблюдается стабильная динамика роста именно безналичных расчетов: за 2017 год количество таких операций возросло на 30,2%, а объем — на 46,2% (по сравнению с 2016 годом)”, — уточнили в НБУ.

При этом, по данным регулятора, в прошлом году распределение безналичных операций с использованием платежных карточек выглядело так:

  • наибольший объем безналичных операций приходится на расчеты в сети Интернет — 38,8%;
  • наибольшее количество — на расчеты в торговой сети — 50,6%.

Также сообщается, что количество платежных карт за год увеличилось на 3,9% и на начало 2018 составило 59,9 млн шт., из них активных — 34,9 шт. (рост на 7,6%). Кроме того, наблюдается активный рост в сегменте бесконтактных платежных карт — на 37,8% за год (с 2 млн до 2,7 млн штук).

Напомним, по данным НБУ, в 2017 году на один миллион безналичных операций приходилось 25 мошеннических.

Украинские Национальные Новости

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