Частка розрахунків картками в Україні зросла більше ніж утричі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. За останні п’ять років частка безготівкових розрахунків картками в Україні зросла більше ніж утричі. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.
“Показники ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури за підсумками 2017 року свідчить, що частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3% (на 3,8% із початку 2017 року). Загалом за останні п’ять років цей показник суттєво зріс — більше ніж утричі (станом на 1 січня 2013 року частка складала 12,4%).
Зазначається, що загалом у 2017 році українці здійснили понад 3 млрд операцій із використанням платіжних карток, випущених українськими банками, на суму 2 125 млрд грн (це на 23% і 31,9% більше у порівнянні з 2016 роком відповідно).
“Спостерігається стабільна динаміка зростання саме безготівкових розрахунків: за 2017 рік кількість таких операцій зросла на 30,2%, а обсяг — на 46,2% (у порівнянні з 2016 роком)”, — уточнили в НБУ.
При цьому, за даними регулятора, минулого року розподіл безготівкових операцій із використанням платіжних карток виглядав так:
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- найбільший обсяг безготівкових операцій припадає на розрахунки у мережі Інтернет — 38,8%;
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- найбільша кількість — на розрахунки в торговельній мережі — 50,6%.
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Також повідомляється, що кількість платіжних карток за рік збільшилась на 3,9% і на початок 2018 року становила 59,9 млн шт., із них активних — 34,9 млн шт. (зростання на 7,6%). Крім того, спостерігається активне зростання в сегменті безконтактних платіжних карток — на 37,8% за рік (із 2 млн до 2,7 млн штук).
Нагадаємо, за даними НБУ, у 2017 році на один мільйон безготівкових операцій припадало 25 шахрайських.