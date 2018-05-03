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Доля матерей-одиночек среди переселенок больше, чем в целом по стране - Тука

Киев • УНН

 • 13000 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Среди женщин из числа внутренне перемещенных лиц доля матерей-одиночек больше, чем в целом по Украине. Об этом в ходе экспертного обсуждения состояния соблюдения прав ВПО сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Георгий Тука, передает корреспондент УНН.

Доля матерей-одиночек среди переселенок больше, чем в целом по стране - Тука

"Почему в группе переселенцев больше чувствуется гендерная проблематика? Потому что среди перемещенных лиц количество женщин-одиночек с детьми больше процентной концентрацией, чем вообще по государству", - сказал Тука.

Как сообщал УНН, согласно исследованию, экономить на продуктах вынуждены экономить 27,5% женщин по сравнению с 20,7% мужчин среди внутренне перемещенных лиц.

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