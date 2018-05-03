Частка матерів-одиначок серед переселенок більша, ніж загалом у країні - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Серед жінок із числа внутрішньо переміщених осіб частка матерів-одиначок є більшою, ніж загалом по Україні. Про це під час експертного обговорення стану дотримання прав ВПО повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Георгій Тука, передає кореспондент УНН.
“Чому у групі переселенців більше відчувається гендерна проблематика? Тому що серед переміщених осіб кількість жінок-одиначок з дітьми більша за відсотковою концентрацією, ніж взагалі по державі”, — сказав Тука.
Як повідомляв УНН, згідно з дослідженням, економити на продуктах змушені заощаджувати 27,5% жінок проти 20,7% чоловіків серед внутрішньо переміщених осіб.