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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17021 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Частка матерів-одиначок серед переселенок більша, ніж загалом у країні - Тука

Київ • УНН

 • 13000 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Серед жінок із числа внутрішньо переміщених осіб частка матерів-одиначок є більшою, ніж загалом по Україні. Про це під час експертного обговорення стану дотримання прав ВПО повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Георгій Тука, передає кореспондент УНН.

Частка матерів-одиначок серед переселенок більша, ніж загалом у країні - Тука

“Чому у групі переселенців більше відчувається гендерна проблематика? Тому що серед переміщених осіб кількість жінок-одиначок з дітьми більша за відсотковою концентрацією, ніж взагалі по державі”, — сказав Тука.

Як повідомляв УНН, згідно з дослідженням, економити на продуктах змушені заощаджувати 27,5% жінок проти 20,7% чоловіків серед внутрішньо переміщених осіб.

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