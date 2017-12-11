Часть журналистов не пустили на суд по делу Саакашвили

Среди тех, кого не пускают есть как представители информагентств, так и телеканалов.

Отметим, некоторые из журналистов выходили из зала суда, а теперь не могут вернутся туда, несмотря на то, что в зале осталась техника и им обещали, что пропустят обратно.

Напомним, активисты устроили митинг под Печерским райсудом.

Также напомним, под Печерским райсудом находятся 250 правоохранителей.