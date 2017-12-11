Часть журналистов не пустили на суд по делу Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Часть журналистов не пустили в здание Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-главе Одесской ОГА Саакашвили, передает коерспондент УНН.
Среди тех, кого не пускают есть как представители информагентств, так и телеканалов.
Отметим, некоторые из журналистов выходили из зала суда, а теперь не могут вернутся туда, несмотря на то, что в зале осталась техника и им обещали, что пропустят обратно.
Напомним, активисты устроили митинг под Печерским райсудом.
Также напомним, под Печерским райсудом находятся 250 правоохранителей.