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Частину журналістів не пустили на суд у справі Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Частину журналістів не пустили до будівлі Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі, передає коерспондент УНН.

Серед тих, кого не пускають є як представники інформагентств, так і телеканалів.

Зазначимо, деякі із журналістів виходили із залу суду, а тепер не можуть повернуться туди, попри те, що у залі залишилася техніка і їм обіцяли, що пропустять назад.

Нагадаємо, активісти влаштували мітинг під Печерським райсудом.

Також нагадаємо, під Печерським райсудом перебувають 250 правоохоронців. 

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