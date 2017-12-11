Частину журналістів не пустили на суд у справі Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Частину журналістів не пустили до будівлі Печерського районного суду Києва, де відбувається засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі, передає коерспондент УНН.
Серед тих, кого не пускають є як представники інформагентств, так і телеканалів.
Зазначимо, деякі із журналістів виходили із залу суду, а тепер не можуть повернуться туди, попри те, що у залі залишилася техніка і їм обіцяли, що пропустять назад.
Нагадаємо, активісти влаштували мітинг під Печерським райсудом.
Також нагадаємо, під Печерським райсудом перебувають 250 правоохоронців.